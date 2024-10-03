انعقاد الملتقى العربي (١٥) لأمراض السكر بكسلا

شهد الدكتور علي آدم وزير الصحة المكلف بولاية كسلا بقاعة الطريفي انطلاقة الملتقي العربي للسكر بحضور عدد مقدر من الاستشاريين والاختصاصين والجهات ذات الصلة بأمراض السكري.

و عبر الوزير عن سعادته بعقد الملتقي بوجود عدد من العلماء و الاستشاريين في أمراض السكر متمنيا أن يحقق أهدافه وتقدم فيه أوراق علمية تفيد البلاد في ظل التحديات التي تواجه علاج مرضي السكري والنظام الصحي مثمنا الجهود المبذولة من الجهات المنظمة للملتقى بولاية كسلا .

و قال الدكتور معز صباحي المدير الإقليمي لشركة ايفا فارم بالسودان إن الملتقي العربي للسكر يعد من اكبر الملتقيات علي مستوي الدول العربية و مقره في مصر .

وقال ان السودان من الدول المؤسسة للملتقي ويحظي بمشاركة واسعة و كبيرة منوها الي ان الملتقى يخرج بأحدث ماتوصلت اليه التكنولوجيا في علاج مرض السكر .