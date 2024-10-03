تعرف على سبب غضب قحت تقزم من انتصار الجيش

لتعرف سبب غضب قحت تقزم من انتصار الجيش:

فالمنافقون من 1450 عام لم يتغيروا:

﴿ إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا ۖ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ﴾

اذا انتصرتم على عدو حزنوا وان اصابتكم مصيبة فرحوا

لكن الله وعد انهم لن يضروا المؤمنين شيئا وسيذهب كيدهم لأنه محيط بخبثهم.

كان سلك قد حذر الجيش أنه لن يستطيع منازلة الجنجويد

فلما تقدم الجيش سارعوا بالتقليل وسموه علفا

ثم ……

سيغلبون

#معركة_الكرامة #الجيش_السوداني #السودان #القوات_المسلحة #الخرطوم #تحرير_الخرطوم #الجنجويد #الدعم_السريع

محمد هاشم الحكيم