الفاشر دائما وابدا على الخاطر

صمود الفاشر الأسطوري كان ولا يزال له الأثر الكبير في انتصارات الجيش والمشتركة في كل المواقع بما في ذلك الخرطوم لذا يجب دعم هذا الصمود وطرد مجموعات المليشيا المختبئة في الجزء الجنوبي والجنوبي الشرقي من الفاشر نهائيا وعدم السماح لها بالتسلل الى مواقع جديدة بالمدينة مطلقا واستهداف المواطنين ابدا !!

تحاول المليشيا وستحاول خلال الفترة القليلة القادمة تحقيق نصر خاطف وتحديدا في قلب الفاشر لقلب الموازين وهذا ما يجب أن يركز معه الجيش والمشتركة ويتم منعه باي ثمن واي كلفة !!

لابد من دعم الفاشر بمدد ارضي -من أي ناحية – ممكنة وليس فقط للمحافظة على صمودها بل لإزالة الخطر نهائيا من حولها وقبل ذلك من داخلها !!

بكري المدنى