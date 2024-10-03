بعد التحرير-المحاكم قبل الأحكام!!

استباقا للتحرير الكامل الذي بدأت أحواله يجب على السلطة تشكيل محاكم طارئة و ناجزة لمحاكمة عملاء مليشيا الدعم السريع ومن ينتسبون إليها ممن يقبض عليهم عند تحرير أي منطقة

محاكمة طارئة و ناجزة وعادلة تمنح المتهم كامل حقوقه وتعاقب المدان حدا بالإعدام -الرمى بالرصاص للمقاتلين والشنق حتى الموت للمتعاونين والعملاء!!

أقول ذلك إحقاقا للحق وحتى لا يضار متهم في حقوقه ويؤخذ بريئا بلا جريرة وحتى لا يفلت مجرما من العقاب

لا للعقاب خارج مؤسسات العدالة ولا تهاون مع المجرمين

ولا للمزايدات في هذا الملف القانوني البحت *رفعت الأقلام وجفت الصحف*

بكرى المدنى