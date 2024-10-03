كفاية … بلاش وجع راس..

على السودان الإنسحاب من الإتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية فكليهما يتفنن في خذلان السودان وإعتماد العلاقة الثنائية المباشرة معيارا لتبادل المصالح في المستقبل.

بعد الحرب سيحتاج السودان لآلاف العمال الفنيين المهرة في جميع المجالات للتأهيل وإعادة الإعمار وهؤلاء يجب أن يكونوا من دول تعاطفت ودعمت.



#كمال_حامد 👓