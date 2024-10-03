رأي ومقالات
🔴 على السودان الإنسحاب من الإتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية
كفاية … بلاش وجع راس..
على السودان الإنسحاب من الإتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية فكليهما يتفنن في خذلان السودان وإعتماد العلاقة الثنائية المباشرة معيارا لتبادل المصالح في المستقبل.
بعد الحرب سيحتاج السودان لآلاف العمال الفنيين المهرة في جميع المجالات للتأهيل وإعادة الإعمار وهؤلاء يجب أن يكونوا من دول تعاطفت ودعمت.
#كمال_حامد 👓
إنضم لقناة النيلين على واتساب
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة