ولادة نادرة لتوأم من رحمين مختلفين

في واقعة نادرة الحدوث، أنجبت امرأة تعاني حالة طبية نادرة تُعرف باسم “الرحم المزدوج”،توامين ، كل منهما في رحم مختلف، وذلك في مستشفى بشمال غرب الصين.

وأعلن مستشفى شيآن الشعبي في مقاطعة “شنشي” أن الأم، التي عُرفت فقط بلقب “لي”، أنجبت طفلين، ذكراً وأنثى، بعملية قيصرية، وفق ما أفادت به شبكة “سي إن إن” الأمريكية.

ورغم أن الولادة تمت الشهر الماضي، إلا أن قصة لي جذبت انتباه وسائل التواصل الاجتماعي الصينية مؤخراً، بعد أن حققت أكثر من “50 مليون” مشاهدة، وتلقت العديد من رسائل التهنئة والدعم.

وهذا الاهتمام الكبير دفع بالقصة إلى الانتشار في وسائل الإعلام العالمية.

المستشفى أوضحت في منشور على منصة “ويبو” الصينية أن حالة الحمل بتوأم في رحمين مختلفين نادرة للغاية، ومن غير المعتاد أن يستمر الحمل حتى نهايته في مثل هذه الحالات.

ووُلدت “لي” بحالة “الرحم المزدوج”، وهي حالة تحدث لدى واحدة من كل 2000 امرأة. ورغم المصاعب التي واجهتها لتحقيق حلمها بالأمومة، بما في ذلك إجهاض سابق، إلا أنها تمكنت من الحمل مجددا في يناير الماضي.

واكتشفت من خلال الفحوصات بالأشعة الصوتية أنها تحمل توأمين، كل منهما في رحم مختلف.

وبعد متابعة طبية دقيقة، وضعت لي صبيا بوزن 7 أرطال و19 أونصة، وفتاة بوزن 5 أرطال و30 أونصة، في ولادة ناجحة احتفى بها المجتمع الصيني بشكل واسع.

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