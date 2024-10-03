شاهد.. وزيرة “القراية” السودانية الحسناء تسخر من “حكامة” الدعم السريع التي خلعت ملابسها الداخلية: (ح استف ليك مية دسته وانا جاية الخرطوم وارسلهم بصابونهم)

واصل جمهور ومشاهير السوشيال ميديا سخريتهم من “الحكامة” التي تتبع لقوات الدعم السريع, وذلك بعد قصتها الشهيرة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, ووفقاً للقصة المتداولة فإن “الحكامة”, كانت قد قابلت متحرك للدعم السريع متحرك نحو مدينة الفاشر.

وفاجأت السيدة أفراد الدعم السريع, المتواجدين داخل المتحرك الذي يستعد لمهاجمة الفاشر بخلع ملابسها الداخلية.

وقامت “الحكامة”, بتعليق ملابسها داخل المتحرك رافضة إرتدائها من جديد حتى تنجح قوات “حميدتي” في إسقاط مدينة الفاشر.

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين, فقد قابل جمهور ومشاهير السوشيال ميديا القصة بسخرية كبيرة للدرجة التي جعلتها “ترند”.

المذيعة الحسناء تغريد الخواض, كانت من أبرز المشاهير الذين سخروا من “الحكامة”, وذلك عبر تدوينة على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ووبحسب رصد محرر موقع النيلين, فقد كتبت المذيعة الملقبة بوزيرة “القراية” تدوينة ساخرة قالت فيها: (ح استف ليك مية دسته وانا جايه الخرطوم وارسلهم بصابونهم بس عليك الله تاني ما تتصرفي ساي).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين