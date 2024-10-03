شاهد بالفيديو.. في مشهد مؤثر الفنان شريف الفحيل يلتقي بوالدته بعد فراق دام 6 سنوات

نشر الفنان السوداني المثير للجدل شريف الفحيل, مقطع فيديو عبر إحدى حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهر الفنان الشاب في المقطع الذي تم تداوله على نطاق واسع وهو يستقبل والدته.

وفي مشهد وصفه المتابعون بالمؤثلا فقد دخل الفحيل, في عناق حار مع والدته التي استقبلها بأحد المطارات.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فإن لقاء الفنان الشاب بوالدته هو الأول بعد فراق دام 6 سنوات هاجر من خلالها المطرب في هجرة نهائية إلى أوروبا.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين