المعلومة المهمة الناقصة…

في البيانات الرسمية للجيش عن المعارك !!

على قلة البيانات الرسمية للجيش عن أخبار المعارك والسيطرة على مواقع العدو داخل العاصمة فإنني أستنتج أن هناك معلومة تكميلية مهمة جدا يتم إهمالها.

فكثيرا ما تذكر البيانات أخبار السيطرة على مخازن أو مخزن ذخيرة ، وهذا ليس كافيا ، أتمنى ذكر إسم العقار وإسم صاحب العقار المنكوب الذي جعلوا من بيته مستودعا للذخائر.

نحن نعلم ذلك من أحاديث وأخبار مجالسنا وإفادات ضحايا السيطرة على منازلهم خاصة إذا كانت منازل فاخرة متعددة الطوابق وبها بدروم.

ذكر إسم صاحب العقار بل التواصل معه واستنطاقه داخل او خارج البلاد يعزز من الرواية الرسمية.

للأسف فإن العديدين من هؤلاء قضوا نحبهم في الشهور المنصرمة ولا يساورني الشك أنه موت بسبب الغلب والقهر ، كيف لا وقد استعاذ رسولنا صلى الله عليه وسلم من غلبة الدين وقهر الرجال.

حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله.

#كمال_حامد 👓