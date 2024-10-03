شاهد بالفيديو.. فنانة سودانية تثير غضب المتابعين بتقديمها وصلة رقص فاضحة واستعراضها بمؤخرتها أمام المئات من الشباب

أثارت مطربة سودانية غضب جمهور مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها وذلك على خلفية ظهورها في مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهرت المطربة “مجاهدة”, وهي تغني في حفل حضره المئات من الشباب.

https://www.facebook.com/reel/559834983374471

وقدمت الفنانة خلال الحفل وصلة رقص وصفها المتابعون بالفاضحة والخليعة, وذلك باستعراضها في الرقص بمؤخرتها أمام أعين الشباب في لقطة أثارت غضب الجمهور الذي هاجمها بقوة داخل التعليقات.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين