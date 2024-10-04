كل محاور المليشيا بحاجة إلى إمداد وإلى فزع بشكل متزامن وهذا مستحيل

المليشيا أمام مشكلة كبيرة في الإمداد. كل المحاور بحاجة إلى إمداد وإلى فزع بشكل متزامن وهذا مستحيل.

والهجوم شامل على كل المحاور.

أن تتعرض لهجوم وأنت تعاني من نقص الإمداد يعني هزيمة حتمية ولو بعد حين.

الإمداد مقطوع بعدة عوامل أهمها الطيران والانتشار البري للجيش والقوات المشتركة وتسخين عدد من الجبهات من الجنينة إلى الخرطوم. وهناك عوامل تعتبر ثانوية مثل الإنهاك الذي أصاب المليشيا وضعف الاستجابة من ما كان يعرف ب “الحواضن الاجتماعية للمليشيا”.

كيف يمكن لمليشيا أن تنتصر في حرب شاملة ضد دولة ومجتمعات بأكملها على امتداد السودان؟ من الأفضل لهم أن يبحثوا عن اتفاق استسلام.

حليم عباس

