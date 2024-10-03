إلى الرزيقات والمسيرية ومقدمة الأماجد والنشامى

تحية المجد والشرف للشرفاء من ابناء القبائل العربية في دارفور وكردفان، الذين تمردوا على القوة التدميرية والغزاة الذين اشتروا ضمائر البعض وشبابهم بدراهم معدودات لاشعال الفتنة والحريق. وكان لوقوف هذه القبائل العريقة الشجاعة لصالح شعبهم وقواتهم المسلحة الأثر البليغ والبالغ في تجاوز المحنة والنكبة واطماع العملاء وقراصنة الاستعمار الجديد.

التحية للكثير من ابناء الرزيقات الذين ارتقوا فوق خزائن المال الحرام وسلاح السفك وامنيات الأمارة المستحيلة.

والمجد متصلٌ بالاحتفاء لابناء المسيرية الذين فاصلوا بمواقفهم الشجاعة بعض الأمراء والعمد الذين باعوا انفسهم بالمؤامرة والشيطان. وبقيت بابانوسة الجسورة مقبرة للطامعين، وبالرغم من القفر والفقر وفقدان الأهل والديار، وبرغم فقدان الشباب النضير في معركة اطماع الأسرة البائسة إلا أنهم بمواقفهم الناصعة هذه شكلوا اضافة حقيقية للسودان العربق القادم.

وتحية الأمجاد متصلة بقبائل عرب دارفور الصامدة من السلامات والزيادية والفلاتة والتعايشة وبني هلبة والهبانية وخزام وبني حسين وود محاميد واولاد راشد. وتطل قبائل كردفان العربية المهيبه من الأماجد والنشامى المسيرية والحمر والكبابيش والحوازمة والكواهلة والجوامعة والشنابلة ودار حامد والبديرية والهواوير والمجانين وللذين على الفوائد والقائمة، وما سقطوا ابدا من الذاكرة ولا من قائمة العز والشرف.

وقد لاحت في خاطري بعض الأبيات وهي لا تعدو أن تكون بعض مقاطع التعزية والتأسي والمراهم الشافية فوق الجراح الدامية، وفيها بعض حصاد الجرد العدمي لما فعله هؤلاء الخونة والعملاء والغرباء في أهلنا وبلادنا وتجربتنا الحضارية.

خليتو القبايل بعد الحضور اغراب

وخليتو الامير نظر الجميع نصاب

خليتو الرزيقي بعد الكرم نهاب

وخليتو المسيري بعد المراح حلاب

خليتو المدن بعد التوهج ماحله

وخليتو الحقول بعد التفتح قاحله

خليتو الخيول بعد التدافع جافله

وخليتو العروض بعد العناد متساهله

خليتو الشباب عِبره ودني وخواف

مسطول ليلو تام وساعة النهار شفشاف

الحرة القبيل مكسيه نور وعفاف

كشف الجوع قُنَاعها سلعة للشواف

حسين خوجلي