تلاوم شديد وشتم بين منسوبي المليشيا ووسط بعض حواضنها الإجتماعية

* و في خواتيم يومنا الثامن من بدء مسيرة تحرير و تطهير العاصمة و البلاد من دنس و رجس مليشيا آل دقلو الإماراتية المجرمة الإرهابية تواصل قواتنا الباسلة و القوات المساندة لها تقدمها في كافة المحاور و الجبهات فالحمد لله من قبل و من بعد .

* فقد شهدت محاور العاصمة تقدماً كبيراً في شمال و وسط بحري و في وسط الخرطوم توغلت القوات في منطقة المقرن و حررت عدداً من المواقع و البنايات الإستراتيجية و من جانب آخر فقد تمكنت قوات خاصة من الوصول إلى تخوم القصر الجمهوري !!

و في المقابل واصلت قوات المليشيا تقهقرها و هروبها جنوباً حيث تنتظرها المدفعية الموجهة و نسور الجو و المسيرات !!

* و في الوسط تمكنت قواتنا بفضل من الله و بعد معارك ضارية من تحرير منطقة جبل موية الإستراتيجية التي تمثل نقطة الربط بين كل أنحاء البلاد شرقاً و جنوباً و غرباً !!

تحرير جبل موية يمثل خطوة مهمة لإسترداد مدينة سنجة حاضرة ولاية سنار و الدندر و ما جاورها من المناطق التي استباحتها المليشيا !!

* أما في دارفور فتواصل القوات المسلحة والمشتركة تقدمها و زحفها لإكمال تحرير ولايات شمال و غرب و وسط و قد تمكنت بالفعل من تحرير عدد من المناطق من بينها منطقة (أم دخن) الإستراتيجية ، و بإذن الله ستشهد الساعات و الأيام القليلة القادمة إنتصارات كبيرة و حاسمة على المليشيا في دارفور !!

* من جانب آخر فقد شهد مساء أمس و نهار اليوم تداول تسجيلات صوتية كثيرة فيها تلاوم شديد و شتم بين منسوبي المليشيا و وسط بعض حواضنها الإجتماعية الأمر الذي يؤكد أنها باتت على وشك الإنهيار بإذن الله !!

#المليشيا_إلى_زوال

حاج ماجد سوار

