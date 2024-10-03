جبل موية ….معركة حاسمة

لم تكن السيطرة على جبل موية سيطرة على مجرد موقع لمعركة بل هي تمثل نقطة تحول حاسمة في الحرب ضد المليشيات بإذن الله و قد أوضحت تكتيكات الجيش أن الانتصار ليس بعدد الجنود وإنما بجودة التخطيط والتنفيذ. فقد جمع الجنجويد حشدا كبيرا من مرتزقة الجوار ومن المتعاونين العملاء ثم تشتت هذه القوة وتفرقت إيدي سبأ فصارت مثل لوزات القطن حين حان قطافها وأن جيشنا المجيد لصاحب قطافها بإذن الله.

وجبل موية هو سلسلة من الجبال بها عدة قرى… ومن جبالها جبل فنقوقه وجبل الاعور جنوب الزلط ما يعني أن العدو الذي في الجنوب حيث سنجه والدالي تم فصله وعزله، أما جبل مويه فيقع شمال الطريق وبقربه قريه

الكمر والبليحاب وقد تم تحريرها جميعا بحمد الله

نصر الله قواتنا المسلحة حيثما تقدمت في كل المحاور.. والله أكبر وله الحمد.

أمين حسن عمر عبد الله