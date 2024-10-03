📌 إشتباكات عنيفة بين الجنوبيين المرتزقة الذين يقاتلون في صفوف المليشيا وجنود من قوات المليشيا
شرق النيل والحاج يوسف🚨
إشتباكات داخل المليشيا، والشرطة العسكرية تمنع وتبحث 💢
إشتباكات بين جنود المليشيا والمرتزقة الجنوبيين🟡
📌 إشتباكات عنيفة بين الجنوبيين المرتزقة الذين يقاتلون في صفوف المليشيا وجنود من قوات المليشيا.
📌 المواجهات حدثت لأسباب مجهولة في شارع القذافي، وأدت الإشتباكات لمقتل وإصابة العديد من الطرفين.
📌 تطور الأمر أكثر من ذلك، حيث لحقت مجموعة من قوات المليشيا المصابين الجنوبيين المرتزقة الذين تم إسعافهم، وتم قتـلهم داخل المستشفى.
حملات الشرطة العسكرية للمليشيا🟡
🔷 على صعيد متصل، قوات المليشيا متمثلة فيما يسمي الشرطة العسكرية، تقوم بإرجاع دفارات كانت تحمل أسر وعائلات لبعض جنود المليشيا، حاولوا الخروج من شرق النيل نحو جبل أولياء.
🔷 أيضا لوحظ أن الشرطة العسكرية تحاول تجميع جنود المليشيا المختبئين داخل المنازل، وتقوم بحملات مداهمة مستمرة في مناطق شرق النيل المختلفة.
🔷 الأوضاع في شرق النيل ومناطق الحاج يوسف غير مستقرة، وهنالك الكثير من التوتر، والأجواء مشحونة جداً.
⬛ ربنا يغطي على المواطنين الأبرياء ويحفظهم ⬛
محبة وسلام
#خال_الغلابة
محمد خليفة
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