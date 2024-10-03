شرق النيل والحاج يوسف🚨

إشتباكات داخل المليشيا، والشرطة العسكرية تمنع وتبحث 💢

إشتباكات بين جنود المليشيا والمرتزقة الجنوبيين🟡

📌 إشتباكات عنيفة بين الجنوبيين المرتزقة الذين يقاتلون في صفوف المليشيا وجنود من قوات المليشيا.

📌 المواجهات حدثت لأسباب مجهولة في شارع القذافي، وأدت الإشتباكات لمقتل وإصابة العديد من الطرفين.

📌 تطور الأمر أكثر من ذلك، حيث لحقت مجموعة من قوات المليشيا المصابين الجنوبيين المرتزقة الذين تم إسعافهم، وتم قتـلهم داخل المستشفى.

حملات الشرطة العسكرية للمليشيا🟡

🔷 على صعيد متصل، قوات المليشيا متمثلة فيما يسمي الشرطة العسكرية، تقوم بإرجاع دفارات كانت تحمل أسر وعائلات لبعض جنود المليشيا، حاولوا الخروج من شرق النيل نحو جبل أولياء.

🔷 أيضا لوحظ أن الشرطة العسكرية تحاول تجميع جنود المليشيا المختبئين داخل المنازل، وتقوم بحملات مداهمة مستمرة في مناطق شرق النيل المختلفة.

🔷 الأوضاع في شرق النيل ومناطق الحاج يوسف غير مستقرة، وهنالك الكثير من التوتر، والأجواء مشحونة جداً.

⬛ ربنا يغطي على المواطنين الأبرياء ويحفظهم ⬛

محبة وسلام

#خال_الغلابة

محمد خليفة