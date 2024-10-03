رأي ومقالات
الدعامة في الخرطوم يرفضون التجميع القسري ويهربون من مواصلة القتال
الاشتباكات التي استعرت في شرق النيل بين المليشيا فيما بينها هي بسبب عمليات التجميع القسري للمتعاونين للدفع بهم في عدد من المحاور،
عمليات التجميع القسري التي تمت أول أمس بالجمارك وتقاطع كبري سوبا تم نسفها بالطيران وأحدثت خسائر كبيرة لتجد المليشيا اليوم مقاومة استخدمت المليشيا فيها الأسلحة الثقيلة وقد يتطور الامر لأكثر من ذلك.
Mujahed Othman
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