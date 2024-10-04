🛑التقرير اليومي للموقف العملياتي بولايات الوسط..

✒️رصد ومتابعة: غاندي ابراهيم..

🛑محور سنار..

⭕قوات الجيش تحرز تقدما كبير في محور جبل موية ، حيث تقدمت قوات متحرك النيل الابيض واستلمت جبل سقدي وجبل فنقوقة.

⭕فيما تقدمت قوات متحرك سنار وحررت جبل الاعور ومحطة جبل موية والمسجد.

⭕تم تدمير 12 عربة قتالية للمليشيا في الجبل، فيما تم استلام اربعة عربات في محطة جبل موية.

⭕ارسلت المليشيا فزع من سنجة لانقاذ قواتهم المحاصرة بجبل موية،يتكون من سبعة عربات قتالية ، فتم تدمير كامل الفزع.

⭕الواقع الان بجبل موية، قوات الجيش تحاصر المليشيا من عدة اتجاهات ولم يتبقى الكثير لتحرير الجبل فقط جيوب بسيطة.

⭕وللجميع نوضح ان منطقة جبل موية هي سلسلة جبال وقرى تم تحرير قرابة ال 80٪ منها وتبقي القليل.

⭕تواصل قوات الجيش والقوات النظامية الاخرى والمستنفرين تقدمهم نحو مدينة السوكي وتحرر عدد من القرى بمحلية السوكي.

🛑محور الفاو..

⭕حقق محور الفاو اليوم تقدم طفيف نمسك عن تفاصيله الان…

⭕مازالت قوات المليشيا تواصل انسحابها من المعارك بالخرطوم، حيث انسحبت نحو مناطق القطينة ومثلث جبل اؤلياء وابوقوتة.

#نصر من الله وفتح قريب.

#استبشروا.