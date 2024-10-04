المليشيا تواصل انسحابها من المعارك بالخرطوم، حيث انسحبت نحو مناطق القطينة ومثلث جبل اؤلياء
🛑التقرير اليومي للموقف العملياتي بولايات الوسط..
✒️رصد ومتابعة: غاندي ابراهيم..
🛑محور سنار..
⭕قوات الجيش تحرز تقدما كبير في محور جبل موية ، حيث تقدمت قوات متحرك النيل الابيض واستلمت جبل سقدي وجبل فنقوقة.
⭕فيما تقدمت قوات متحرك سنار وحررت جبل الاعور ومحطة جبل موية والمسجد.
⭕تم تدمير 12 عربة قتالية للمليشيا في الجبل، فيما تم استلام اربعة عربات في محطة جبل موية.
⭕ارسلت المليشيا فزع من سنجة لانقاذ قواتهم المحاصرة بجبل موية،يتكون من سبعة عربات قتالية ، فتم تدمير كامل الفزع.
⭕الواقع الان بجبل موية، قوات الجيش تحاصر المليشيا من عدة اتجاهات ولم يتبقى الكثير لتحرير الجبل فقط جيوب بسيطة.
⭕وللجميع نوضح ان منطقة جبل موية هي سلسلة جبال وقرى تم تحرير قرابة ال 80٪ منها وتبقي القليل.
⭕تواصل قوات الجيش والقوات النظامية الاخرى والمستنفرين تقدمهم نحو مدينة السوكي وتحرر عدد من القرى بمحلية السوكي.
🛑محور الفاو..
⭕حقق محور الفاو اليوم تقدم طفيف نمسك عن تفاصيله الان…
⭕مازالت قوات المليشيا تواصل انسحابها من المعارك بالخرطوم، حيث انسحبت نحو مناطق القطينة ومثلث جبل اؤلياء وابوقوتة.
#نصر من الله وفتح قريب.
#استبشروا.
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