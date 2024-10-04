الحرب هي مع المجرمين وقادتهم الذين أضروا بالسودان وليست مع مجتمعات معينة

لا يمكن الجزم بأن الميليشيا استنفدت قدرتها على الفزع واستهلكت طاقتها القصوى فيه ، صحيح أن الخزان البشري لم يعد قادراً على الإنتاج كما كان في السابق بسبب ضربات الجيش والقوات المشتركة ، وحالة الاستنزاف التي تعرضت لها والخسائر الكبيرة التي مُنيت بها على مستوى القادة والأفراد . ولكن إمكانية استعادة حالة الفزع واردة إذا زادت حالة الخوف وسط مكونات معينة وتم تصدير خطاب الخوف والاستهداف في وجودها ،

وهذا ما يعمل عليه عبد الرحيم دقلو بتصوير أن الجيش يحارب مجتمعات معينة في بقائها، بعد تقدم الجيش الأخير يجب تطوير رؤية خاصة تستوعب مخاوف المجموعات التي تقاتل من أجل البقاء وجعلها تدرك أن هذه الحرب لا تستهدف وجودها ،

الحرب هي مع المجرمين وقادتهم الذين أضروا بالسودان وبمن يدعون أنهم يمثلونهم .اقول هذا الكلام واعلم أي إنتصار عسكري يحب أن يصحبه عمل سياسي يعالج تلك المخاوف ويضمن إيجاد حلول لها ، فعزل هذه القوى عن قيادتها أمر ضروري و إعطاء الضمانات سيعزز من فرص إنهيار الميليشيا من الداخل .

#القوات_المسلحة_السودانية

#السودان

Hasabo Albeely