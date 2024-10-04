دعوتنا لقيادة مليشيا الدعم السريع أن تستعجل لقبول خارطة الطريق

نكرر دعوتنا لقيادة مليشيا الدعم السريع كيفما كان حالها أن تستعجل لقبول خارطة الطريق التي قدمتها الدولة في خطاب رئيس مجلس السيادة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالبدء بإعلان وقف إطلاق النار والتجمع فورا في المعسكرات التي ستحددها الحكومة ونزع السلاح فورا. كما ندعو القوى السياسية جميعها لتوحيد خطابها داعية المليشيا لوقف حالة التمرد، خصوصا تلك القوى السياسية التي وقعت مع المليشيا اتفاق بداية هذا العام ودخلت معها في تحالف سياسي، من الحكمة أن يتحدثوا مع حلفائهم بلغة جديدة.

هشام عثمان الشواني