كتيبة البرق تذف الخاطف عريساً آخر شهيداً في محور جبل موية

من شهداء الوطن ():

○ كتب: أ. إسماعيل إبراهيم إسماعيل.

□□ اليوم تذف كتيبة البرق الخاطف عريساً آخر شهيداً في محور جبل موية.

□ حيث ظلت هذه الكتيبة الخاصة كتيبة البرق الخاطف تقدم شهيداً تلو الآخر في كافة جبهات القتال: ( هجليج وابوكرشولا وفارينق وونكاي ومانكن وكاجو كاجي وفانشنق وتوريت الاولى وتوريت الثانية ورساي وسرق الاستوائية وبحر الغزال وقيسان والكرمك وبانتيو وجبل ملح وخور إنحليز وخور دليب وديسة والبونج وامدرمان والمدرعات وسلاح الاشارة ….الخ)

□ أخي الشهيد محمد احمد الشيخ لقد نلتم الفوز الذي يتمناه كل مجاهد في سبيل الله…نعم الله سبحانه وتعالى ينظر الى الناس سبعين مرة فيختار المجاهدين وينظر الى المجاهدين سبعين مرة فيختار الشهداء وهذا يعني أن الشهداء هم خيار من خيار من خيار.

أخي الشهيد بلغ عنا رسول الله بأننا مازلنا ممسكين بعنان خيولنا وهي مسرجة نتوق إلى جنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين.

أخي الشهيد بلغ عنا الشهداء الكرام عندما تجلسون على الارائك تستبشرون بنا بأننا على العهد ذات العهد وعلى خطاكم نسير وعهدنا بكم بأن ندافع عن الأرض والعرض وأن لا نحيد عن طريق الجهاد والاستشهاد إلا وأن يمشي الاعداء على جماجمنا