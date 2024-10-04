🔴 فيديو بداية العبور الناجح والجريء لجسور الخرطوم التى وضعها وأشرف عليها الشهيد البطل العقيد إبراهيم حسين
من شهداء الوطن ( ٧٠٠٠ ):
□□ في تذكر الشهيد العميد إبراهيم.
○ منقول:
□ في الجزء الأول من الفيديو، اللواء الركن الظافر عمر، قائد المنطقة العسكرية بأم درمان وسلاح المهندسين، يرثى البطل الشهيد:
○ العقيد الركن إبراهيم حسين راشد.
○ أستاذ التكتيك الحربى بكلية القادة والأركان.
○ ومصمم ومنفذ وقائد معركة عبور الجسور الثلاثاء ببحرى والخرطوم وأم درمان.
○ وقائد متحرك تحرير الإذاعة، الذي تابع تحضيرات خطوات تنفيذ عبور الجسور الثلاثة وتقدم الصفوف في عبور كبرى الفتيحاب واستشهد فيه.
▪️في الجزء الأخير من نفس الفيديو، بداية العبور الناجح والجريء يوم الخميس للجسور التى وضعها وأشرف عليها الشهيد البطل العقيد الركن إبراهيم.
□ تقبله الله شهيداً وقد كتب اسمه بأحرف من نور فى تاريخ البطولة والفداء والتضحية من أجل الوطن وأهله الكرام.
#من_أحاجي_الحرب
عصمت محمود أحمد
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