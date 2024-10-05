من أحاجي الحرب( ٦٩٩٧ ):

○ منقول:

□□ وانكشف سر مفاوضات جنيف!

□ كان هناك استعجال غريب لجمع الحكومة السودانية والمتمردين في جنيف لبدء مفاوضات جديدة، ولكن كان قرار الحكومة برفضها قرارًا حكيمًا.

□ فقد اتضح لاحقًا، بعد الهزائم المتتالية للمليشيات في الوسط ودارفور، أن تلك المحاولة كانت تهدف إلى تجنيب هذه المليشيات المصير المحتوم الذي كانت تتوقعه الدول الراعية لها، إذ أدركوا أن تمدد هذه المليشيات أمر لا يمكن استدامته.

□ الحمد لله أن الحكومة لم تنجر إلى نفق جنيف الذي يشهد تاريخًا طويلًا في إفراغ القضايا من مضمونها وإطالة أمد النزاعات.

#من_أحاجي_الحرب