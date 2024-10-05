الاخبار من داخل توتي تقول ان القوات المحتلة اصبحت شبه منهارة

كانت توتي قلعة محصنة للجنجا مما جعل القوات المسلحة تستعمل سياسة النفس الطويل التي تستخدمها من بداية الحرب والتي بالفعل كانت فعالة جدا في مواحهة حرب من الداخل ومن اخوة داخل القوات المسلحة وسيطرتهم لكل المناطق التي كانت تحت حراستهم ، واستخدامهم اسلوبالدروع البشرية والتواري في بيوت ومناطق المدنيين ,,وكان توتي احدى هذه الضحايا ان تكون درعا بشريا وحامية للمليشيا من الطيران او القصف المدفعي للكثافة السكانية وازدحام المساكن .. الان الجيش قاب قوسين او أدنى من تحريرها فما هي الا ساعات وبالكثير ايام معدودة ويتنفس اهل توتي الصعداء.. والاخبار من داخل توتي تقول ان هذه القوات المحتلة اصبحت شبه منهارة بعد ان انقطع عنها المدد الغذائي والعتاد رغم انهم لم يستخدموا ماعندهم الا قليلا منذ دوخلهم ..

انظارنا الان في اتجاه توتي ونتشوق للتحرير وليتزامن ذلك عن انباء مفرحة من منطقة بحري شمالا وشرقا وغربا ومن الجنوب مساحات قليلة يتم التعامل معها اضافة لاخبار سارة ستاتي من الخرطوم خاصة وسطها وجنوبها

اللهم انصر جيشنا وبلادنا

Muthanna Saeed