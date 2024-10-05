يا سارية الجبل…

الحذر واجب، والانتصارات العسكرية المتتالية لا تعني أن الحرب قد إنتهت. دموع الجنجويدي الربيع، خدعة ساذجة يجب أن لا تنطلي علينا.

يجب أن نكون يقظين، مدركين أن العدو قد يختبئ في الظلال، وأن الاستقرار الذي نطمح إليه يتطلب منا العمل المستمر والحذر.

#مافي_زول_يجدع_درقتو

عمر عثمان

