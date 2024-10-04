عصابة حميدتي أصبحت الآن في جزر معزولة.. سيتوالي إنهيار المجرمين بأسرع مما كانوا يتصورون

• الأيام القادمة ستكون عصيّةً علي مليشيات وعصابات التمرد .. سيتوالي إنهيار المجرمين بأسرع مما كانوا يتصورون ..

• عصابة حميدتي أصبحت الآن في جزر معزولة وأوكار متناثرة ومحاصرة من كل ناحية .. فقدوا التواصل مع من تبقي من قياداتهم التي أٌخرجت من المعارك بضربات متتالية كسرت قوتها الصلبة وأضعفت آلياتها القتالية والعسكرية إلي الحد الأدني الذي جعلها تتنقل إما راجلة أو علي ظهور عربات ومواتر متهالكة ..

• في المقابل زادت وتزيد شراسة الجيش والشعب السوداني في قتال ومواجهة بقايا عصابة آل دقلو المجرمة ..

• هذه الحرب إلي نهاية مرحلتها الأولي بحول الله وقوته .. ستتلاشي (كرونا التمرد السريع) .. إنها سنن التاريخ .. زبد الباطل سيذهب جُفاءاً .. وسيبقي ما ينفعُ الناس في الأرض ..

• ولكن أكثرَ الناس لايوقنون ..

عبد الماجد عبد الحميد

