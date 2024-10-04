في حالة نادرة.. امرأة بـ”رحمين” تنجب توأمين

وضعت امرأة تعاني من حالة نادرة تُعرف بوجود “رحمين” توأمين، حيث جاء كل طفل من رحم مختلف، وذلك في مستشفى بشمال غرب الصين، وفقاً لمسؤولين وتقارير إعلامية حكومية.

ووصفت هذه الولادة بأنها “حالة نادرة للغاية”، حيث أعلن مستشفى شيآن الشعبي بمقاطعة شنشي أن الأم، التي تم التعريف عنها باسم عائلتها لي، أنجبت طفلاً وطفلة عبر عملية قيصرية، حسب ما أفادت شبكة “سي إن إن” الأميركية.

وعلى الرغم من أن الولادة تمت الشهر الماضي، إلا أن قصة لي انتشرت بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي في الصين، حيث حصدت أكثر من 50 مليون مشاهدة في الأيام الأخيرة، وتلقت العديد من رسائل المحبة والتهنئة، مما أدى إلى انتشار القصة على وسائل الإعلام العالمية.

وأوضحت المستشفى عبر حسابها الرسمي على منصة “ويبو” الصينية أن “الحمل بتوأم في كل تجويف من تجويفي الرحم هو حالة نادرة للغاية، ومن النادر أيضاً أن يستمر الحمل حتى نهاية فترة الحمل”.

وتعاني لي من حالة طبية تُعرف بالرحم المزدوج، حيث وُلدت بعنقين للرحم ورحمين، وهي حالة تؤثر على واحدة من بين كل 2000 امرأة. وقد واجهت لي صعوبات لتحقيق حلمها بالأمومة، حيث تعرضت لإجهاض في حمل سابق، لكنها حملت مرة أخرى في يناير، وخلال الفحوصات بالموجات فوق الصوتية اكتشفت أنها حامل بتوأم، حيث كان كل جنين في رحم منفصل.

وقالت المستشفى إنه بعد مراقبة طبية “دقيقة وصارمة”، أنجبت “بنجاح” صبيًا يزن 7 أرطال و19 أونصة وفتاة تزن 5 أرطال و30 أونصة.

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