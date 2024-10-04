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شاهد بالصور.. بالدراعة الأنيقة.. حسناء الفن السوداني تخطف الأضواء وتبهر المتابعين

2024/10/04
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خطفت الفنانة السودانية الحسناء أفراح عصام, الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالة جديدة نالت اعجاب المتابعين.

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وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد قامت المطربة الشابة بنشر صور حديثة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

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وظهرت الفنانة الملقبة بأفراح الشعب, بإطلالة أنيقة حصدت مئات الإعجابات مع تعليقات لم تخلو من الغزل.

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ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد كشفت الفنانة أفراح عصام عن تفاصيل الفستان الذي ظهرت به, وهو عبارة عن “دراعة”, صممتها إحدى المصممات السودانيات بالقاهرة.

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محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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