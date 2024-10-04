شاهد بالصور.. بالدراعة الأنيقة.. حسناء الفن السوداني تخطف الأضواء وتبهر المتابعين

خطفت الفنانة السودانية الحسناء أفراح عصام, الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالة جديدة نالت اعجاب المتابعين.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد قامت المطربة الشابة بنشر صور حديثة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وظهرت الفنانة الملقبة بأفراح الشعب, بإطلالة أنيقة حصدت مئات الإعجابات مع تعليقات لم تخلو من الغزل.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد كشفت الفنانة أفراح عصام عن تفاصيل الفستان الذي ظهرت به, وهو عبارة عن “دراعة”, صممتها إحدى المصممات السودانيات بالقاهرة.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين