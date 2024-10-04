شاهد بالصور والفيديو.. شاب سوداني يستقبل حبيبته داخل أحد المطارات بفرنسا ويجلس على الأرض ويلبسها خاتم الخطوبة وسط إعجاب المسافرين والجمهور يعلق: (الجنقو مسامير الأرض)

تصدر مقطع فيديو لشاب سوداني, “الترند”, على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تحقيقه أعلى نسبة تداول ومشاركة على السوشيال ميديا.

وبحسب الفيديو الذي رصده محرر موقع النيلين, فإن الشاب السوداني ظهر وهو يستقبل “حبيبته” داخل إحدى المطارات بدولة فرنسا, وفقاً لما ذكر ناشرو المقطع.

وفاجأ الشاب “حبيبته” والمسافرين داخل صالة المطار بجلوسه على الأرض وإخراجه خاتم الخطوبة من جيبه.

https://fb.watch/u-PzdNVqOK/

وقام الشاب الرومانسي, بمسك يد “حبيبته” وهو يلبسها خاتم الخطوبة وسط فرحتها التي اختتمت بحضن متبادل في لحظات رومانسية.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لردود أفعال المتابعين فقد جاء التعليقات متباينة ما بين مشيدة وساخرة, حيث كتب المشيدين بتصرف الشاب السوداني “ربنا يسعدكم فرحنا ليكم والله” بينما كتب الساخرون: “الجنقو مسامير الأرض”.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين