الدوحة: تعميم جديد للصحة .. بيع علبتين كحد أقصى من الأدوية الأساسية للمواطنين والمقيمين

أصدرت إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بوزارة الصحة العامة القطرية تعميماً جديداً يحمل رقم 8 لسنة 2024، والذي يتعلق ببيع الأدوية الأساسية للمواطنين والمقيمين.

وقالت الوزارة في تعميم إلى مديري الصيدليات إنه “حرصا على الصالح العام ولضمان استمرارية توفر الأدوية الأساسية لكل من المواطنين والمقيمين بدولة قطر، فقد تقرر قصر بيع الأدوية الأساسية للجمهور بحد أقصى علبتين على الأكثر من كل صنف حتى إشعار آخر، على أن تشمل مجموعات الأدوية الأساسية وهي:

خافضات الحرارة ومسكنات الألم وأدوية نزلات البردـ المضادات الحيوية، أدوية الكورتيزون ومضادات الالتهاب، أدوية علاج السكر، أدوية القلب والأوعية الدموية، مجموعة أدوية الجهاز الهضمي، مجموعة أدوية الجهاز التنفسي، أدوية الكلى والجهاز البولي، أدوية علاج الأمراض الجلدية، مجموعة الفيتامينات الأساسية كفيتامين (C,D, B complex ).

كما تقرر البيع بحد أقصى عدد علبتين من المستلزمات الطبية التي تشمل الكمامات، المعقمات، القفازات الطبية، لصقات الجروح، الشاش للشخص الواحد. وشددت إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية على مديري الصيدليات العامة والخاصة التقيد بما جاء بالتعميم لإشعار آخر.

الشرق القطرية