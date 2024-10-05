فيديو مؤثر.. أب تركي يقبل قدم ابنه لحظة إعلان إتمامه حفظ القرآن

تداولت منصات التواصل الاجتماعي في تركيا مشهدًا مؤثرًا لأب تركي يقبّل قدم ابنه بعد إتمامه حفظ القرآن الكريم.

وحظيت الصور التي نشرتها دورة تحفيظ القرآن الكريم في قونية وسط الجنوب التركي، عبر منصاتها، بتفاعل لافت على وسائل التواصل الاجتماعي.

كانت سديدة آق بولوت، المدير العام للخدمات التعليمية في رئاسة الشؤون الدينية التركية، قد أعلنت في تصريحات سابقة حصول 13 ألفًا و349 طالبًا على شهادة إتمام حفظ القرآن الكريم في تركيا خلال عام 2023.

الشرق القطرية