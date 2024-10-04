شاهد بالفيديو.. في أجواء رومانسية عريس سوداني يحضن عروسته ويضع يده على رأسها ليحصنها بآيات قرانية خوفاً عليها من الحسد والسحر والجنس اللطيف: (نحنا يجينا السيل وتطير عيشتنا)

أشعل مقطع فيديو متداول على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا السودانية.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع عريس سوداني وهو يحتفل مع عروسته في لحظات رومانسية.

حيث قام العريس بتبادل الأحضان مع عروسته في لحظات رومانسية جميلة أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان.

وزاد العريس من اهتمامه ورومانسيته بالعروس بوضع يده على رأسها وهو يقوم بتحصينها بآيات قرانية خوفاً عليها من الحسد والسحر.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات الجمهور, فإن معظم التعليقات جاءت من الجنس اللطيف, حيث كتبت إحدى المتابعات للمقطع: (نحنا يجينا السيل وتطير عيشتنا).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين