نسبة %64 .. زواج السعوديين من الخارج

كشف المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية في السعودية عن دراسة حديثة تناولت اتجاهات المجتمع السعودي نحو زواج السعوديين من غير السعوديين. وتناولت الدراسة الأسباب التي تدفع البعض لاختيار شريك حياة من خارج محيطهم الاجتماعي. وأظهرت النتائج التي اطلعت عليها “العربية.نت” أن نسبة السعوديين الذين يتجهون للزواج من الخارج بلغت نحو 64.80٪.

وأشارت الدراسة، التي أعدها الدكتور محمد التوم من جامعة الإمام محمد بن سعود، إلى أن العوامل التي تؤثر في اتخاذ هذا القرار تشمل غياب صلة القرابة بين الزوجين، التقدم في العمر، وزيادة الحاجة للرعاية في بعض الحالات. كما أن ارتفاع تكاليف الزواج والعلاقات العاطفية بين الطرفين وفشل الزيجات السابقة بين السعوديين، كانت أيضاً من بين الأسباب المؤثرة.

وأكدت الدراسة أن زيادة حالات الزواج من غير سعوديين قد تؤدي إلى تغيرات في النسيج الاجتماعي والثقافي داخل الأسرة السعودية، مما قد يؤثر على تعزيز الهوية الثقافية للمجتمع. ومع ذلك، أشارت الدراسة إلى أن هذه الزيجات قد تسهم في توسيع الاتصال الاجتماعي والانفتاح الثقافي، وفق ما نشره المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية.

في هذه الأثناء، أشار تقرير صادر عن الهيئة العامة للإحصاء في عام 2020 إلى أن عدد عقود الزواج التي كان أحد طرفيها غير سعودي بلغت 4.502 عقداً، وذلك وفقاً للعقود المسجلة لدى وزارة العدل السعودية فقط.

الأيام البحرينية