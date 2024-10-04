شاهد بالفيديو.. لهذا السبب (!!!) الناشط صلاح سندالة يهاجم الفنان عثمان بشة ويصفه بــ”الحقير”

هاجم الناشط السوداني المعروف صلاح سندالة, الفنان الشاب عثمان بشة, وذلك بعد ظهوره في حفل غنائي في مصر.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفنان “بشة”, قد ظهر وهو يغني للقوات المشتركة التي تقاتل بجانب الجيش في حربه ضد قوات الدعم السريع.

وخرج “شندالة”, المعروف عنه بمساندته لقوات الدعم السريع, في مقطع فيديو هاجم من خلاله المطرب الشاب عثمان بشة ووصفه بالحقير مؤكداً أن غنائه للقوات المشتركة جاء بتعليمات من الخرطوم.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين