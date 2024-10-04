شاهد بالفيديو.. مطربة سودانية صاعدة تغني بأزياء مثيرة وتقدم فواصل من الرقص الفاضح داخل “شقة” بالقاهرة

أثارت مطربة سودانية صاعدة ضجة إسفيرية واسة وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو متداول على نطاق واسع.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد نشرت صفحات تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فيديو الفنانة الصاعدة وهي تغني داخل “شقة” بالعاصمة المصرية القاهرة وفقاً لما كتب ناشرو المقطع.

وظهرت المطربة بأزياء مثيرة للجدل وهي تتفاعل في الرقص بطريقة وصفها المتابعون بالفاضحة وسط تعليقات ساخرة ومنتقدة للفنانة.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين