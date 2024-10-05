دارفور: المشتركة سم الجنجويد..

احدثت القوات المشتركة فارقا مهما فى المعركة ، واربكت حسابات المليشيا وداعميها وحاضنتها السياسية تقدم ، عسكريا وسياسيا..



فقد انهكت المعارك قوة المليشيا ودمرت قوات النخبة التى تم اعدادها لاجتياح الفاشر ولرصد الحدود ، وتوسع المعارك من شمال دارفور إلى ناحية المثلث وامتدادا إلى كلبس فى غرب دارفور اسقط حديث ومخططات المليشيا السيطرة على دارفور لإعلان دولتهم كخيار آخر..

ما تشهده دارفور الآن هو خسائر كبيرة للمليشيا فى العتاد والرجال..

ابراهيم الصديق على