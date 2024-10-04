رأي ومقالات
فى ود أب صالح: تعامل الطيران اليوم قبل صلاة الجمعة مع قوة من مليشيا الدعم السريع
فى ود أب صالح: تعامل الطيران اليوم قبل صلاة الجمعة مع قوة من مليشيا الدعم السريع ، فى شرق القرية ، وتم تدمير جزء من عرباتهم وعتادهم ثم انسحبت قوتهم تراجعوا بعد دخولهم السوق ونهب بعض المتاجر والتحصن فى بعضها ،وحسب إفادات بعض المواطنين فقد استشهد 5 من المواطنين وجرح عدد آخرين ..
تحركات قوات المليشيا بالجزيرة تهدف إلى احداث بلبلة وتشتيت الانتباه من خلال استهداف اهداف ثانوية فيما فسره البعض أنه هروب من الدخول فى معارك مباشرة ولكن من الواضح انه جزء اصيل فى مناورات المليشيا.. وربما محاولة للوصول إلى المصفاة..
حفظ الله الأهل فى ود أب صالح وفى كل بلادنا..
ابراهيم الصديق على
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