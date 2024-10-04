الحزب الشيوعي يدين عناصر (ترتدى زى الدعم السريع): نفاق العصر الحديث وانتهازية الامبريالية
الحزب الشيوعي يدين عناصر (ترتدى زى الدعم السريع) : نفاق العصر الحديث وانتهازية الامبريالية..
منذ قيام هذه الحرب فى 15 ابريل 2023م لم يدون الحزب الشيوعي ادانة للمليشيا أو افعالها ، مع أن الجرائم والانتهاكات استهدفت بنية المجتمع من الريف والمهمشين ، وظل الحزب متخفيا وراء منظمات وجمعيات يناور فى كل المنابر وقادة فى سكون بجوبا..
وغاية وهدف الحزب الشيوعي السوداني دوما ، تفكيك وتفتيت الجيش كمؤسسة وطنية ، والاستعانة بالحركات وخاصة (الحلو ونور) كقاعدة جديدة للقوات المسلحة ، ولذلك فإن أى استهداف للجيش يعجبهم ويؤيدونه خفية وعلنا..
تبا للعمالة والعملاء..
ابراهيم الصديق على
4 اكتوبر 2024م
إنضم لقناة النيلين على واتساب
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة