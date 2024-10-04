رأي ومقالات

الحزب الشيوعي يدين عناصر (ترتدى زى الدعم السريع): نفاق العصر الحديث وانتهازية الامبريالية

2024/10/04
ابراهيم الصديق

الحزب الشيوعي يدين عناصر (ترتدى زى الدعم السريع) : نفاق العصر الحديث وانتهازية الامبريالية..
منذ قيام هذه الحرب فى 15 ابريل 2023م لم يدون الحزب الشيوعي ادانة للمليشيا أو افعالها ، مع أن الجرائم والانتهاكات استهدفت بنية المجتمع من الريف والمهمشين ، وظل الحزب متخفيا وراء منظمات وجمعيات يناور فى كل المنابر وقادة فى سكون بجوبا..

وغاية وهدف الحزب الشيوعي السوداني دوما ، تفكيك وتفتيت الجيش كمؤسسة وطنية ، والاستعانة بالحركات وخاصة (الحلو ونور) كقاعدة جديدة للقوات المسلحة ، ولذلك فإن أى استهداف للجيش يعجبهم ويؤيدونه خفية وعلنا..
تبا للعمالة والعملاء..

ابراهيم الصديق على
4 اكتوبر 2024م

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