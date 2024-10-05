البطولة والتضحيات التي قدمها جهاز المخابرات الوطني وهيئة العمليات هي ليست مواقف ولا أحداث عابرة تجد لها ما يشبهها أو يساويها..

هذه مواقف متفردة وأحداث لا يكتب مثلها التاريخ مرتين..

هذه المؤسسة أكدت أنها صمام أمان وركيزة وطن وعمود بيت كبير أسمه السودان..

هذه لوحه باذخة الجمال عجز السفهاء والعملاء عن تشويهها لتكون أنشودة الصغار وإغنية الكبار..

والله لو أنكم تعلمون ملاحم البطولة والرجولة التي يسطرها هؤلاء إلى جانب أخوانهم في الجيش والمشتركة والمستنفرين لجعلتم لهم في كل شارع تمثال وفي كل بيت راية تحمل اسماءهم وتخلدها..

حيا الله الرجال ، وتقبل الشهداء..

#ام_وضاح