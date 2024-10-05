ضرورة دمج (الحركات) في الجيش الوطني

– الجهودة الطيبة المشكورة التي تقوم بها القوات المشتركة جهود ظاهرة للعيان وكل السودانيين يعبرون عن شكرهم وامتنانهم لها وهي تؤدي واجبها الوطني ..

– صوت العقل والحكمة يقول : دمج القوات المشتركة والحركات المسلحة في الجيش الوطني هو واجب الوقت، وأمر الساعة الحالية الآن الآن، وذلك بعد العظة والعبرة والدرس القاسي من تكوين الجنجويد كقوة مسلحة ثم ترعرعت شيئا فشيئا ثم كان من أمر الله ما كان..

– الجيش هو قبيلة كل السودانيين، وهذه الحركات نفسها كل قبائلها موجودة في الجيش الوطني، فالواجب أن تُدمج في الجيش الآن وهي تُقاتل معه جنباً إلى جنب.

– الخطر الذي يُخشى منه أن تصبح هذه المشاركة في الحرب كرصيد سياسي مستقبلي يسمح بدخول قوات بأسلحتها داخل الخرطوم ونخش في نفس الدائرة السابقة.

– وأيضاً يُخشى أن تكون مشاركتها كأساس للمطالبة بالمحاصصة السياسية واقتسام كيكة السلطة ، والصحيح أن تأخذ هذه الحركات نصيبها في التنمية أسوة بكل السودانيين وفق أسلوب عادل ، وأن يقود البلاد خبراءها لا سياسيها في هذه المرحلة الحرجة.

إيهاب إبراهيم الجعلي

