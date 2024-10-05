عيساوي: صراصير المرتزقة

منذ أول يوم لتمرد حميدتي قطع البرهان عهدا على نفسه بتحرير البلاد من المرتزقة والمتعاونين معا. الآن هزيمة المرتزقة مسألة وقت. وبدأت بالفعل عملية التحرير الثانية من المتعاونين. لقد تناولت مواقع تقزمية أخبارا تشير لتنفيذ حكم الإعدام في بعض المتعاونين. عليه فقد صرخت أقلام تقزمية منددة بذلك. التقزمية روشاء عوض. والتقزمي (ظريط السراج). وغيرهم وغيرهم من أقلام النائحة المستأجرة. وفي تقديرنا خير من أنصف المتعاونين الصحفي الإسلامي بكري المدني الذي ناشد الحكومة بالمحاكم قبل الأحكام. ومازلنا نناشد وننادى بتعجيل العقوبة على هؤلاء. وإلا سوف يدفع المجتمع فاتورة التقاتل خارج القانون. وخلاصة الأمر لتعلم تلك الأقلام التقزمية بأن صراخها (ضبانة في أضان فيل) لا يقدم ولا يؤخر. فسحابة القانون لا يضرها نباح الكلاب.

د. أحمد عيسى محمود

عيساوي

الخميس ٢٠٢٤/١٠/٣