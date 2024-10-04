جبل موية عبارة عن منطقة توجد بها ثلاث معالم يطلق عليها جبل موية :

1- جبل موية المحطة : وهي قرية صغيرة تقابل القادم من سنار وكانت بها محطة السكة حديد والقرية محصورة بين خط السكة حديد من الشمال وطريق سنار ربك المسفلت من الجنوب.

2- جبل موية الجبل سيد الإسم وهو جبل مساحته حوالي 10 كيلومتر مربع ومن أهم معالمه أعلاه سراية هنري ويلكوم ، وحين يقال جبل موية فهذا الجبل هو مايتبادر للأذهان.

3- جبل موية القرية وتقع شمال شرق جبل موية سيد الإسم في سفح الجبل وهي قرية كبيرة فيها مستشفى ومركز شرطة ومساجد كبيرة ومدارس.

وهناك قرى عديدة تحيط بالجبل منها البليحاب وبالقرب منها جبل البليحاب جنوب غرب جبل موية وقرى عديدة أخرى.

عموما في تلك المنطقة تلاحظ أن القرى في سفوح الجبال مهما كان حجمها وقد يكون الجبل صغيرا مثل التل مثل قرية فنقوقة الجبل مجاورة لجبل صغيروني إسمه فنقوقة.

إسم الجبل يختلف حسب مناطق السودان فمثلا في كثير من مناطق دارفور يطلق عليه حجر ، حجر بيضا ، حجر تونا وهلمجرا.

#كمال_حامد 👓