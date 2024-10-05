كامل الاستغراب لتهافت البعض في نشر بعض تفاصيل المعركة المضرة للغاية وخصوصا فيما يتعلق بالاسري فما أن يسمع احدهم فقدان احد الإخوة إلا ويسرع في نشر صورته المرفقه بتفاصيل حياته قاطعا الطريق أمام الأخ الاسير نحو اي تصرف ومخارجه .

بالله عليكم لاتنشروا تفاصيل ومكارم الإخوة الاسري وهم بين يدي سجانيهم فكلما ارتفعت سيرة تلك المكارم كلما ازداد جنون وحقد هؤلاء التتار ،ادعوا لهم في نجواكم وسركم دون الخوض في صحيفة سيرتهم.

نسأل الله أن يتقبل شهداءنا وان يشفي جرحانا وان يفك اسرانا انه ولي ذلك والقادر عليه.

نصر من الله وفتح قريب

‎ابوبكر محمد يوسف‎