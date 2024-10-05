□□ كيكل بتحصل جماعتك

□ قاد المتمرد (كيكل) قوه تُقدر بحوالي(60) عربة فزع لمصفاة الجيلي؛ إلا أن نسور الجو قطعت عليه الطريق بالقرب من(ود أبو صالح) بشرق النيل.

□ دخلت بعض العربات الحلة وسوق ( ود أبو صالح المسيد) ونهبوا بعض المحلات التجاريه وفروا تجاه قرية (السريريه) التي (دبل ليهم) الطيران بالقرب منها وتم تدمير أكثر من (25) عربه بكامل طاقمهاو(3) عربات تندرا و(2) صرصر إماراتي.

□ هرب كيكل وبقية العربات الي البطانه.

○ أمير حسن ابورغد

○ ٢٠٢٤/١٠/٤م.

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