رأي ومقالات
كان لقاء الجيشين هو أيضا لقاء البطلين الشقيقين بعد زهاء العام ونصف في ارض العزة
من أحاجي الأبطال ( ٧٠٣٥ ):
□□ الشقيقان وأسمى معاني العطاء.
○ العقيد الركن خالد محجوب.
○ العقيد الركن مزمـــــل محــــجــوب
□ الشقيقان من فرسان القوات المسلحة ظلا على الرباط في الثغور منذ انطلاقة الشرارة الاولى لهذه الحرب.
□ العقيد الركن خالد ظل مرابطاً بمنطقة الكدرو العسكرية مقدماً أنبل البطولات والتضحيات؛ بينما العقيد الركن مزمل ظل مدافعا مع اخوته في سلاح المهندسين.
○ كان لقاء الجيشين هو أيضا لقاء البطلين الشقيقين بعد زهاء العام ونصف في ارض العزة والكرامة بحري سر الهوى.
○ تقبل الله منكم وحفظكم الله ورعاكم.
#من_أحاجي_الحرب
عصمت محمود أحمد
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