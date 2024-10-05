من أحاجي الأبطال ( ٧٠٣٥ ):

□□ الشقيقان وأسمى معاني العطاء.

○ العقيد الركن خالد محجوب.

○ العقيد الركن مزمـــــل محــــجــوب

□ الشقيقان من فرسان القوات المسلحة ظلا على الرباط في الثغور منذ انطلاقة الشرارة الاولى لهذه الحرب.

□ العقيد الركن خالد ظل مرابطاً بمنطقة الكدرو العسكرية مقدماً أنبل البطولات والتضحيات؛ بينما العقيد الركن مزمل ظل مدافعا مع اخوته في سلاح المهندسين.



○ كان لقاء الجيشين هو أيضا لقاء البطلين الشقيقين بعد زهاء العام ونصف في ارض العزة والكرامة بحري سر الهوى.

○ تقبل الله منكم وحفظكم الله ورعاكم.

#من_أحاجي_الحرب

عصمت محمود أحمد