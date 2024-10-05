🔴 حكاية عجيبة: فيديو يظهر زواج اثنين من الدعامة بفتاة قاصر

حفل زواج طفلة قاصر من جنجويدي

بكري المدنى

بعد مشاهدة الفيديو أدناه والإطلاع على مقال الزميلة الأستاذة منى ابو العزائم تواصلت مع الدكتور عبدالقادر عبدالله ابو الامين العام للمجلس القومى لرعاية الطفولة والذي أكد على اتخاذ موقف قوى تجاه الحادثة حال التحقق من الفيديو

المطلوب المساعدة بالمعلومات حتى نضع حدا لإنتهاكات مليشيا الدعم السريع بكافة القوانين المحلية والدولية



أدناه مقال منى ابو العزائم

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مشاهدتي لفديو يظهر مراسيم زواج اثنين من وحوش الجنجويد من قاصر.. هو فديو صادم.. قد استبيحت فيه القيم والاخلاق والفطرة والدين*

*شكل لي صدمة وكدت ان ازيله.. وكاد الشك ان يقودني لتكذيب ما اشاهد .. ولكن تذكرت ان هؤلاء هم منتهكوا اعراض النساء.. وهذا شكل اخر من اشكال الانتهاكات بحق المراة والطفل.. لا نعجب لمن قتل ونهب ودفن الناس وهو يتلذذ ويوثق بدفنهم الناس احياء.. هولاء هم من قاموا بالابادة الجماعيه والتطهير العرقي باقليم دارفور حرقا وتقتيلا لاثنية محددة حتي وصل الحقد لقتل وسحل والتمثيل بجثمان حاكمهم الذي ينتمي لتلك الاثنية امام مرآة الكاميرات والتوثيق للقتلة وسط زغاريد نساءهم ذوات القرون ..

لن نسال من اين اتوا هؤلاء.. ؟فهم قد اتوا من ظلامات التاريخ البدائي المتوحش من عصر التتر.. هولاء هم من تركهم ذو القرنين خارج السور الحديدي من بقايا قوم ياجوج وماجوج.. لم اجد تفسيرا لهدا الاستهتار.. لا مرجعيه اخلاقيه.. لا سند ديني… لا تاريخ يدفعهم اعتزازا لكي يفتخر به.. هولاء ولدتهم شيطانه في الخلاء فارضعتهم ذئبة حقود-كما تقول الاساطير حول اصل و جذور الطغاة فكان هدا النتاج الشيطاني..- ولا حول ولا قوة الا بالله*