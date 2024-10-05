ليس صحيحا أن عناصر مليشيا الدعم السريع أقوياء وشرسين في الحروب كما يشاع.. هم لم يختبروا في معارك حقيقية، وهذه للأمانة هالة خلقتها الإنقاذ لترهب بها حركات دارفور سابقا، هم عنيفين ودمويين نعم، لكنهم لم يتم اختبارهم في معارك حقيقية، عندما انتصروا على حركات دارفور، كان الدعم السريع مستقوي بالدولة ترافقه طائرات وأمامه واحد من أقوى أجهزة الاستخبارات وكانت الحركات في أضعف حالاتها.

وعندما قاد تمرده في أبريل ٢٠٢٣، كان الجيش ضعيفا ويعاني من مشاكل لوجستية ومشاكل إمداد، ومع ذلك فشل في السيطرة على القيادة العامة.

وعندما نهض الجيش اتضحت صورة الدعم السريع الحقيقية، مجرد جسم مضخم إعلاميا لا يصمد جنوده أمام المعارك الحقيقية، لا شجاعة ولا تكتيك.

الطيب ابراهيم