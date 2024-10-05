الكيزان أفضل من قحت قولا واحدا، وبدون كلام كبار و ورجغة كتيرة، كيف؟

قحت دايرة الاتفاقية قبل خروج الدعم السريع من الأعيان المدنية، لأنهم يريدون العودة للسلطة قبل عودة المواطنين إلى بيوتهم. عارفين إنو لو المواطنين رجعوا تاني ما بشموها، خلاص اتحسبوا مع ناس دقلو.

الكيزان دايرين عودة المواطنين أولا وهم يقاتلون ويموتون من أجل ذلك مع الجيش الآن، لأنهم كتار ونازحين ومشردين زي المواطنين وأخلاقهم تشبه الشعب السوداني في الغضب للشرف والوطن، قحت عبارة عن 30 شخص عايشين برة ونقصوا الى 29 لأنو في واحدة اغتربت في قطر أول أمس.

وما عندهم أخلاق ولا شرف!

مكي المغربي