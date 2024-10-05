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الشرطة الأمنية شمال كردفان تضبط مسروقات خاصة بالتأمين الصحي والسجل المدني ولاية الخرطوم – صور
وقف مدير دائرة الشئون العامة لشرطة ولاية شمال كردفان ممثل مدير شرطة ولاية شمال كردفان العميد شرطة اسماعيل ابراھيم احمد الجدي برئاسة إدارة الشرطة الأمنية ولاية شمال كردفان على الانجاز الأمني الجنائي الكبير الذي حققه فريق الميدان المختص.
حيث قدم مدير ادارة الشرطة الأمنية ولاية شمال كردفان الرائد شرطة آدم ابكر ھارون تنويرا لمدير دائرة الشئون العامة لشرطة الولاية حول ضبط المسروقات بعد توفر معلومات مؤكدة ورصد دقيق تمكن فريق العمل الميداني من ضبط عدد ٧جھاز كمبيوتر ولابتوب وعدد ٧شاشات وحاسوب تابعة للسجل المدني ولاية الخرطوم وإدارة التامين الصحي ولاية الخرطوم إضافة إلى طرد سيور للمركبات الكبيرة وطرد سيور للمركبات الصغيرة، وادوية بشرية متنوعة اضافة إلى طرد اكسسوارات موبايلات و ذلك بحي السلام مربع ٨ غرب مدينة الأبيض. وتم القبض على المتھم وفتحت في مواجھته بلاغات جنائية.
وأشاد مدير دائرة الشئون العامة لشرطة الولاية ممثل مدير شرطة الولاية العميد شرطة اسماعيل ابراھيم محمد الجدي بالانجاز الامني والجنائي لإدارة الشرطة الأمنية ومھنيتھا واحترافيتھا فى تنفيذ المھام و طالبهم ببذل المزيد من الجھود لمكافحة كافة اشكال الجريمة بالولاية.
سونا
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