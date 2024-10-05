ملتقى السكري الاقليمي يختتم اعماله بمدينة عطبرة بمشاركة اختصاصي الباطنية والسكري

اختتم ملتقى السكري الاقليمي المقام بقاعة التأمين الصحي بعطبرة بالتزامن مع ثلاث مدن اسفيريا وهي القاهرة، بورتسودان وكسلا اعماله أمس وذلك بمشاركة اكثر من سبعين اختصاصي وطبيب بتشريف وزير الصحة بنهر النيل د .ماجدة عبدالله ومدير جامعة وادي النيل بروفيسور حسن الصائم.

واعلنت دكتور ماجدة عبدالله وزير الصحة بنهرالنيل عن التزام وزارة الصحة بتنفيذ كافة التوصيات التي تليهم في مجال خدمات الرعاية لمرضى السكري. وابانت بان نهر النيل محظوظة بقيام هذا الملتقى النوعي الذي يسهم في تقديم رعاية صحية متميزة.

فيما أوضح د.اباذر احمد موسى ممثل شركة إيفا فارما الراعي للملتقى أن الملتقى المقام يعتبر رقم خمسة عشر والذي يضم عدد من الاختصاصيين من الدول العربية. واعتبر الملتقى المقام بمدينة عطبرة من الملتقيات الناجحة للحضور النوعي والمشاركة المتميزة والمداخلات النوعية اسفيريا والتي أضافت للملتقى بعدا اقليميا حقيقيا.