طب وصحة
البصر تختتم العمليات المدعومة لشهر سبتمبر بإجراء ٢٥٠ عملية عيون مجانية بنهر النيل
أختتمت مؤسسة البصر العالمية عملياتها المدعومة من رئاسة المنظمة ضمن عمليات إعادة الابصار ،والتي تأتي مساهمة من المنظمة لتخفيف الضغط على المواطنين ودعم الشرائح المحتاجة التي اثقلها كاهل النزوح في ولاية نهر النيل والمدن المجاورة لها.
ونفذت مستشفى مكة عطبرة عدد ٢٥٠ عملية في شهر سبتمبر ٢٠٢٤م.
وقال العاص احمد كامل المدير الاقليمي لمؤسسة البصر العالمية إن المنظمة ساعية في خطط حثيثة لتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين الذين لايملكون قيمة العمليات، مبشراً مواطني ولاية نهر النيل وبقية الولايات بالمزيد من العمليات المجانية.
سونا
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