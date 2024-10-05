البصر تختتم العمليات المدعومة لشهر سبتمبر بإجراء ٢٥٠ عملية عيون مجانية بنهر النيل

أختتمت مؤسسة البصر العالمية عملياتها المدعومة من رئاسة المنظمة ضمن عمليات إعادة الابصار ،والتي تأتي مساهمة من المنظمة لتخفيف الضغط على المواطنين ودعم الشرائح المحتاجة التي اثقلها كاهل النزوح في ولاية نهر النيل والمدن المجاورة لها.